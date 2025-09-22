CMS Berlin 2025: la fiera della pulizia è più grande e più internazionale

CMS Berlin 2025 offre per la prima volta oltre 34.000 metri quadrati di superficie espositiva, più di 440 espositori provenienti da 29 paesi. Il Purus Innovation Award premia i prodotti eccezionali.

Dai robot di pulizia autonomi e dalle soluzioni digitali per la gestione degli edifici ai prodotti per la pulizia sostenibili, CMS Berlin presenterà ancora una volta l’intera gamma di tecnologie di pulizia commerciale presso il quartiere fieristico di Messe Berlin dal 23 al 26 settembre 2025. Alla fiera leader per la pulizia e l’igiene in Germania, sei padiglioni e l’area esterna saranno dedicati alle ultime tendenze e innovazioni nel settore della pulizia internazionale. Gli espositori hanno annunciato 78 nuovi prodotti, tra cui 10 anteprime mondiali, 4 anteprime europee.

Più spazio espositivo e partecipazione internazionale Per la prima volta, lo spazio espositivo si estende su oltre 34.000 metri quadrati di spazi interni ed esterni, con un aumento significativo rispetto al 2023 con 31.000 metri quadrati. Più di 440 espositori (2023: 421) provenienti da 29 paesi saranno rappresentati al CMS 2025, con una crescente partecipazione internazionale. La maggior parte degli espositori esteri proviene dall’Europa, in particolare dall’Italia, dai Paesi Bassi e dall’Austria, oltre che dalla Cina. Tra le novità, gli espositori provenienti dagli Emirati Arabi Uniti, dalla Macedonia del Nord, da Hong Kong e dalla Norvegia, tra gli altri. C’è un notevole interesse tra i rappresentanti internazionali dell’industria: CMS sarà visitata da una delegazione di 14 partecipanti dell’associazione spagnola delle imprese di pulizia AFELÍN, ad esempio, e da una delegazione di Allpura, l’associazione svizzera dei datori di lavoro per i servizi edili.

Giganti del settore e nuovi arrivati da tutto il mondo Gausium Robotics, HAKO, Kärcher e Tennant, tra gli altri, esporranno macchine e accessori per macchine. Nel segmento delle attrezzature e dei sistemi di pulizia, Vileda Professional & Vermop e Tork/Essity Professional, tra gli altri, presenteranno i loro nuovi prodotti. Diversi prodotti, Dr. Schnell, Ecolab, Johannes Kiehl e Tana Chemie offriranno prodotti chimici per la pulizia e prodotti per il trattamento. I rivendotori GVS Group, igefa e Topserv presenteranno un ampio portafoglio di prodotti. Un nuovo espositore è Oxygen di Dubai, un’azienda che sta contribuendo a migliorare la qualità dell’aria con celle a combustibile alimentate a idrogeno. Un altro nuovo arrivato è KTV Working Drone dalla Norvegia, che offre un drone con tecnologia a sensori che pulisce facciate, tetti e pannelli solari. Le giovani e innovative aziende tedesche del settore delle pulizie si presenteranno ancora una volta nel padiglione 5.2. Lo stand “Giovani innovatori” è patrocinato dal Ministero federale dell’economia e dell’energia.

Dimostrazioni dal vivo e networking Quest’anno, CMS Berlin si concentra ancora di più sull’innovazione e sullo scambio professionale personale. Numerosi format offrono ai visitatori specializzati e agli espositori un’ampia gamma di opportunità di dialogo. Dimostrazioni dal vivo e visite guidate a tema offrono una visione diretta dei nuovi prodotti. Inoltre, CMS 2025 presenta nuovi formati di eventi che promuovono specificamente lo scambio. Venerdì 26 settembre si svolgerà per la prima volta una giornata dedicata alla pulizia e alla pulizia degli ospedali. L’ Hospital Cleaning Circle è un esclusivo format di networking con una visita guidata alla mostra, rivolto ai responsabili delle pulizie invitati da ospedali e strutture di cura. Il programma sarà completato da presentazioni specialistiche. La giornata a tema Housekeeping offre un incontro durante una colazione di networking, presentazioni di esperti con una tavola rotonda e un tour degli espositori selezionati. Mercoledì 25 settembre, il Mobility Cleaning Circle riunisce esperti del settore della mobilità e della pulizia e offre approfondimenti pratici sulle ultime tecnologie di espositori selezionati.

Trasferimento di conoscenze sul palco Il CMS Practice Forum nel padiglione 6.2 è la piattaforma centrale per le conoscenze specialistiche e lo scambio. Gli esperti terranno presentazioni e parteciperanno a tavole rotonde su digitalizzazione e intelligenza artificiale, sostenibilità e conoscenza per le attività quotidiane. Ulteriori opportunità di scambio professionale sono offerte dallo Speakers’ Corner con conferenze e presentazioni su strategie pionieristiche, innovazioni e best practice da parte degli espositori di CMS. Maggiori informazioni sul programma di sostegno sono disponibili nella panoramica del programma.

Focus sull’innovazione: Premio Purus per l’Innovazione (PIA) Un momento speciale della fiera è la consegna del Purus Innovation Award 2025 da parte di una giuria di esperti. Il rinomato premio per l’innovazione premia prodotti e soluzioni eccezionali in sei categorie: macchine per la pulizia, robotica/intelligenza artificiale, attrezzature, igiene dei bagni, strumenti e sistemi digitali e detergenti. Con la nuova categoria robotica/intelligenza artificiale, la giuria risponde alla crescente digitalizzazione del settore. La cerimonia di premiazione si svolgerà il 23 settembre 2025 in occasione della serata di benvenuto CMS nella Marshall House. Per la prima volta, i finalisti potranno essere vissuti dal vivo durante i tour dell’innovazione.

