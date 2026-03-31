CB-1 è la nuova lavasciuga pavimenti autonoma di Fimap

CB-1 di Fimap è un robot collaborativo che, facendosi carico delle mansioni più lunghe e ripetitive, permette al personale di avere più tempo a disposizione per incarichi qualificati e che richiedono più attenzione.

È progettata con l’obiettivo di dare all’operatore la facoltà di programmare, registrare e modificare i percorsi da lavare in totale autonomia, senza mappatura. L’interazione è estremamente semplice ed intuitiva.

Propone 3 modalità di navigazione: 2 automatiche, Learn&Play e Perimetro, e una manuale. Con Learn&Play, CB-1 replicherà esattamente il percorso che si è registrato. Con la modalità Perimetro, invece, viene registrato solo il confine entro cui deve svolgersi l’intervento, poi CB-1 elaborerà 5 percorsi diversi, tra cui si potrà scegliere il più conveniente. La tecnologia Sensor Data Fusion offre una navigazione precisa e fluida. La risoluzione e l’accuratezza di visione permettono un rilevamento intelligente dello spazio, con una maggiore definizione dell’area e una capacità di adattamento dinamico agli ostacoli che ottimizza i percorsi, l’intervento e la produttività. Con il suo avanzato sistema di sensori ha conseguito le più severe certificazioni internazionali dedicate alle macchine per la pulizia autonome.

l sistema FFM – Fimap Fleet Management raccoglie continuamente dati durante gli interventi, permettendo di monitorare prestazioni, consumi ed emissioni. Al termine di ogni operazione di pulizia, CB-1 fornisce un report che permette di verificare che la missione si sia svolta secondo il tuo piano di pulizia. Dai report vengono elaborate statistiche che permettono di aumentare il rendimento e la produttività, fornendo una visione d’insieme con cui è più facile individuare i punti di forza e di miglioramento degli interventi.

Fimap vi aspetta a Interclean Amsterdam: Hall 1 stand 519

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