Arexons propone soluzioni per ridurre gli sprechi di acqua

Arexons, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, rinnova quindi il proprio impegno verso un utilizzo più consapevole delle risorse, continuando a investire in innovazione e soluzioni capaci di coniugare performance e attenzione all’ambiente.

Il 22 marzo si celebra la Giornata Mondiale dell’Acqua, istituita dalle Nazioni Unite per richiamare l’attenzione sull’importanza di questa risorsa vitale e promuoverne una gestione più sostenibile. Un tema sempre più centrale: la domanda globale di acqua continua infatti ad aumentare, mentre la disponibilità di risorse idriche è messa sotto pressione da cambiamenti climatici, urbanizzazione e consumi sempre più elevati.

In questo scenario, anche i piccoli gesti quotidiani possono contribuire a ridurre gli sprechi, compresi quelli legati alla cura e alla manutenzione dei veicoli. Un’attenzione che Arexons, azienda italiana da oltre un secolo punto di riferimento nei prodotti per la manutenzione e la cura dell’auto, per il fai da te e l’industria, porta avanti attraverso iniziative dedicate alla sostenibilità e lo sviluppo di soluzioni pensate per limitare l’impatto ambientale.

L’impegno di Arexons per una gestione responsabile dell’acqua

La riduzione degli sprechi idrici è uno dei pilastri dell’impegno ambientale di Arexons e rientra tra le iniziative sviluppate nell’ambito del programma Go Green, che raccoglie le attività dell’azienda dedicate alla sostenibilità. Grazie alle azioni intraprese negli ultimi anni, Arexons ha già raggiunto una riduzione del 13.5% dei consumi di acqua rispetto al 2020, risultato ottenuto attraverso interventi mirati sui processi produttivi e una maggiore attenzione all’utilizzo delle risorse. Il percorso è iniziato proprio nel 2020 con la campagna interna “Non c’è acqua da perdere”, un progetto di sensibilizzazione rivolto a tutta la popolazione aziendale per promuovere comportamenti più attenti al risparmio di questa risorsa preziosa.

Parallelamente, l’azienda ha lavorato sull’ottimizzazione dei lavaggi delle linee produttive, introducendo sistemi di recupero delle acque utilizzate durante queste operazioni, con l’obiettivo di ridurre gli sprechi e sfruttare al meglio la risorsa idrica.

Cura dell’auto e consumo d’acqua: quando l’innovazione aiuta a ridurre gli sprechi

Accanto alle iniziative legate ai processi produttivi, Arexons sviluppa anche soluzioni che permettono di limitare il consumo di acqua nelle attività quotidiane di cura dell’auto. Un esempio è Acquazero, il detergente che consente di pulire, lucidare e proteggere la carrozzeria senza utilizzare acqua. Grazie alla sua formula specifica, il prodotto rimuove sporco e impurità semplicemente con l’ausilio di un panno, contribuendo a ridurre significativamente il consumo d’acqua rispetto ai tradizionali lavaggi.

Il lavavetro in polvere pluristagione Arexons, efficace fino a 0°C, si scioglie direttamente nell’acqua della vaschetta tergicristalli. Il formato in bustine consente di ridurre fino al 98% l’utilizzo di plastica rispetto a due taniche tradizionali di lavavetro da 4,5 litri, oltre a garantire una significativa riduzione delle emissioni legate al trasporto. Tra le soluzioni pratiche per la cura dell’auto rientrano anche

Infine le salviette detergenti Wizzy, già pronte all’uso, permettono di intervenire facilmente su sporco e residui senza bisogno di acqua aggiuntiva o di risciacquo, risultando ideali per mantenere l’auto in ordine anche quando non è possibile effettuare un lavaggio completo.