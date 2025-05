A ISSA Pulire 2025 Allegrini festeggia 80 anni di innovazione e sostenibilità

Allegrini S.p.A. celebra il traguardo degli 80 anni di attività partecipando a ISSA Pulire 2025, il principale evento internazionale dedicato alla pulizia professionale, in svolgimento a Fieramilano.

Un anniversario importante che l’azienda italiana, punto di riferimento nel panorama della chimica professionale, sceglie di condividere con clienti, partner e visitatori all’interno di uno stand completamente rinnovato nel design, ispirato alle forme circolari del logo aziendale: un simbolo di continuità, innovazione e visione.

Presente al padiglione 8, stand D27-E28, Allegrini si presenta come partner integrato a 360 gradi per il mondo della detergenza professionale e della cosmetica, con soluzioni che combinano efficacia, estetica e sostenibilità. L’offerta per il cleaning professionale spazia da detergenti certificati Ecolabel, che rispondono ai più severi standard ambientali europei, a prodotti concentrati che permettono di ridurre consumi e sprechi, fino a sistemi di dosaggio e diluizione intuitivi per una gestione ottimizzata dei processi di pulizia. Tra i fiori all’occhiello, anche Clean Is All, il protocollo di pulizia e disinfezione verificato dal Dipartimento Ambiente e Salute dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, che sottolinea l’approccio scientifico e responsabile dell’azienda.

Allegrini sarà inoltre presente con la sua divisione dedicata alla cosmetica per l’ospitalità consapevole, un ambito in cui l’azienda ha saputo distinguersi per creatività, qualità formulativa e rispetto dell’ambiente. Saranno protagoniste a ISSA Pulire le nuove linee Find Your Eco, progettata e realizzata secondo i criteri Ecolabel; Amoenia, certificata Cosmos Organic e pensata per la pelle e i capelli più sensibili; e DPlanet, la linea di cosmetici solidi waterless, plastic-free e senza conservanti, perfetta per un benessere sostenibile.

A completare l’offerta cosmetica, l’ampia gamma di dispenser, tra cui spicca Real, un sistema dal design essenziale e funzionale, con supporto invisibile, che interpreta al meglio la sintesi tra estetica e praticità.

