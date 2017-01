Servizi di Facility Management: tra prezzi e costi di riferimento

(Tratto da FMI n.33 dicembre 2016)

Appare ormai indifferibile l’esigenza, segnalata più volte dagli operatori sia pubblici che privati del mercato, di studiare e sottoporre agli organismi istituzionali delegati un approccio più mirato e consapevole al problema della corretta analisi, definizione ed applicazione di “prezzi” congrui rispetto alla specificità, alla complessità e all’importanza dei servizi di Facility Management. Questo problema è da sempre un nodo cruciale nelle gare delle stazioni appaltanti pubbliche ed oggi si manifesta con ancor più incisività e diffusione a seguito delle politiche e delle disposizioni di spending review a cui le stazioni appaltanti tendono spesso ad uniformarsi ricorrendo a dannosi ed incongrui “tagli lineari” di spesa, peraltro incardinati a rigidi “prezzi standard di riferimento” ben lontani dalla realtà del mercato. In questo ambito, un apposito Tavolo di lavoro “Stazioni appaltanti/Imprese” di Patrimoni PA net – il laboratorio Terotec & FPA – sta tentando per la prima volta di mettere a punto contributi di natura metodologica ed operativa condivisi tra i diversi stakeholder, partendo sperimentalmente dal complesso comparto dei servizi di Facility Management per i patrimoni ospedalieri ed extraospedalieri della Sanità pubblica.

