Pulire 2017, appuntamento (anche) con la sanità

(Tratto da GSA n.4, aprile 2017)

Due convegni sulla sanità il 23 maggio e un’offerta di prodotti, strumenti e soluzioni all’avanguardia per rendere ancora più efficace, sicura e sostenibile l’igiene in ambito ospedaliero. Riflettori puntati su infezioni legate all’assistenza e buone pratiche di progettazione delle strutture sanitarie. Ci sarà anche molta sanità in un’edizione di Pulire rivolta, come mai, alla platea delle utenze finali.

