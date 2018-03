Pest control e 4.0, un legame sempre più stretto

(Tratto da GSA n.3, marzo 2018)

In programma il 21 e 22 marzo 2018 a Roma la X Conferenza nazionale della Disinfestazione, promossa da Anid. Il titolo scelto, “Disinfestazione 4.0: raccogliere la sfida”, la dice lunga sui nuovi scenari che si stanno aprendo anche in questo settore. Tra i temi caldi, oltre alla digitalizzazione e alla robotica, le nuove regole su prodotti ed etichette in vigore dal 1° marzo. Interessanti case history da Usa ed Europa.

