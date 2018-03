Per alberghi a prova di acaro

(Tratto da GSA n.2, febbraio 2018)

Gli acari della polvere: a chi non danno fastidio? Un hotel che si rispetti non può certo permettersi che i suoi ospiti dormano male e si sveglino con disturbi respiratori o peggio. Ecco perché è fondamentale conoscere il problema e, se possibile, prevenirlo con alcuni semplici accorgimenti. In ogni caso, però, è utile rivolgersi a professionisti.

