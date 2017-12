Mezzo secolo di RCM: tre generazioni nel segno della “rr”

(Tratto da GSA n.11-2017)

Cinquant’anni di RCM: mezzo secolo di orgoglio italiano, e non solo nel settore. All’indomani dei festeggiamenti del 5 ottobre presso il Convention Center Museo Ferrari di Maranello, la storica azienda modenese si prepara ad affrontare le sfide di un mercato ormai globalizzato, senza perdere l’identità gelosamente custodita e tramandata attraverso ben tre generazioni: dal fondatore Romeo, che ha creduto in una scommessa nel lontano 1967, ai figli Romolo, Renzo e Roberto e ai nipoti Raffaella, Riccardo, Raimondo e Raffaele. Tutto da vedere l’emozionante lungometraggio “Cinquant’anni in un’ora”, con voci e volti dei protagonisti.

