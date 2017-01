Le Linee Guida ANAC per gli affidamenti sotto soglia

(Tratto da FMI n.33, dicembre 2016)

Recependo di fatto le osservazioni in materia formulate dal Consiglio di Stato, sono state emanate dall’ANAC le Linee Guida n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici”, che costituiscono indicazioni e indirizzi non vincolanti per le stazioni appaltanti e punto di riferimento per il formarsi di “buone pratiche”. Pur potendosene discostare motivando adeguatamente, è auspicabile che le stazioni appaltanti riescano ad orientarsi in modo equilibrato e consapevole tra le diverse alternative, contemperando al meglio efficacia e trasparenza dell’azione amministrativa.

