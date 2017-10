Innovazione in hotel, chi si ferma è perduto

(Tratto da GSA n.10, ottobre 2017)

Torniamo a ragionare sulle tendenze del futuro in ambito alberghiero con Hospitality Future Trends, il futuro dell’ospitalità in un workshop gratuito organizzato da Teamwork che in questi giorni si chiude con le ultime tappe nel Nord Italia. Il settore è ancora da svecchiare ma c’è tanta fame di vera innovazione, e di eventi formativi di qualità.

