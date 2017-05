Impiego del perossido di idrogeno come metodo innovativo nel controllo di legionella nelle strutture sanitarie

(Tratto da GSA n.4, aprile 2017)

Legionella spp. è un batterio Gram-negativo, aerobio, intracellulare, termofilo (optimum di crescita tra i 25 e i 42°C), responsabile di infezioni opportunistiche nell’uomo fra le quali l’entità nosologica principale è rappresentata da una grave polmonite, la malattia del legionario (LD;. Fields et al, 2002). Questo patogeno trova il suo habitat naturale nell’acqua e in particolare nelle condutture idriche degli edifici, non fanno eccezione le strutture sanitarie dove Legionella è frequentemente associata a infezioni nosocomiali.

CLICCARE PER LEGGERE L’ARTICOLO