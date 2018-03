Hotel, ora il direttore è certificato

(Tratto da GSA febbraio, 2018)

Figura-chiave per il successo del servizio alberghiero, quella del direttore d’albergo, libero professionista privo di un albo, deve riunire in sé competenze umane e professionali variegate. Per questo l’Ehma ha pensato a una certificazione ad hoc. Ecco iter, caratteristiche e vantaggi del nuovo “bollino” per GM alberghieri. E già si pensa ad estenderlo anche ad altre professioni alberghiere.

