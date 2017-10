Hotel, l’innovazione “tecno” dei prossimi dieci anni

(Tratto da GSA n.10, ottobre 2017)

Quanto impatta la tecnologia in albergo e, più in generale nel settore travel e ospitalità? Con l’aiuto degli esperti, come il team Sabre Labs, autore del Report 2017 e della piattaforma di booking multimodale Waynaut, cerchiamo di rispondere a questa domanda e capirci qualcosa in più. Tre i trend e sei i macrofattori di crescita, dalle intelligenze connesse alle nuove sinergie.

