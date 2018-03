Giuseppe Riello al timone di Afidamp

(Tratto da GSA n.3, marzo 2018)

L’esponente del forte gruppo veronese alla guida dell’associazione in un momento non semplice: all’orizzonte la possibilità di una joint venture con Issa e l’idea di valutare mandato e scopi associativi. “Vogliamo creare importanti opportunità per gli associati, rilanciando il ruolo di Afidamp e di tutta la filiera del pulito”.

CLICCARE PER LEGGERE L’ARTICOLO