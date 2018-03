“Flash forward” hotel: ecco altri scenari futuribili

(Tratto da GSAn.2, febbraio 2018)

Prosegue il nostro scatto in avanti nel tempo alla scoperta di come saranno gli hotel di domani. E’ fresca la notizia che la catena alberghiera Marriott in collaborazione con Samsung e Legrand sta realizzando un ambizioso progetto che punta sull’automazione della camera d’albergo. Ma ormai l’albergo 4.0 è una realtà un po’ ovunque: dai beacon alle stanze digitali, dagli assistenti virtuali agli all’uso intelligente dei cloud, dalla Vr ai nuovi Crm, fino ai sistemi di prenotazione snelli ed efficacissimi: è una pioggia di novità da fantascienza.

