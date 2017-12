European Cleaning Hygiene Awards, tre i vincitori italiani

(Tratto da GSA n.11-2017)

Un’associazione, un’impresa e una rete di dealer ai vertici europei per innovazione, merito e leadership: Anip Roadshow, Markas e We Italia i vincitori italiani degli European cleaning awards, i prestigiosi riconoscimenti fondati da European Cleaning Journal e organizzati da Environment Media Group. La premiazione è avvenuta il giorno 9, nella prestigiosa cornice dell’hotel Parco dei Principi a Roma. Come per la scorsa edizione, GSA è media partner dell’evento. La prossima edizione, la terza dopo quella italiana e spagnola, si terrà a Berlino nel 2018.

