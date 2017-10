European Cleaning Awards 2017 : premi per premiare tutti

Non manca molto a scoprire i nomi dei vincitori dei riconoscimenti European Cleaning and Hygiene Awards 2017 di cui GSA è media partner per l’Italia. I vincitori verranno annunciati durante la serata di gala al Parco Dei Principi Grand Hotel di Roma il 9 novembre. Il Silver Sponsor e lo sponsor degli Awards della categoria ‘Distributors Excellence in added value initiatives (iniziative di valore aggiunto)’ , Lucart Professional, esprime il suo punto di vista sui riconoscimenti e in particolare sulla categoria dei distributori.

Gli award European Cleaning and Hygiene Awards sono molto speciali. Non solo sono i primi e unici riconoscimenti pan-europei per il cleaning e l’igiene, ma includono tutti i comparti del settore. Che si tratti di un fornitore di servizi, produttore o distributore, i riconoscimenti celebrano i vostri risultati. Noi crediamo che questo sia molto importante. Il settore del cleaning è un network dove ognuno conta sull’ altro ed è giusto che ognuno venga celebrato insieme agli altri. Chiunque sia ad aggiudicarsi i premi di quest’anno, saranno comunque dei vincitori meritevoli che hanno affrontato una dura concorrenza da ogni parte del settore; noi sappiamo che i giudici hanno certamente faticato anche solo a scegliere i finalisti.

Il collante che lega l’industria

Nella categoria di cui siamo sponsor, una fra queste Eko Iniciativa by Valtex, ICE Smartcall, Kenter o WE Italia SRL si aggiudicherà il trofeo per ‘Distributors Excellence in added value initiatives’. I distributori di prodotti per il cleaning possono essere percepiti come il collante che lega insieme produttori e utenti finali. Molti dei trend che definiscono il settore che vengono al momento vissuti, per esempio l’incremento dell’uso della tecnologia, compreso l’Internet degli oggetti, offrono ai distributori l’opportunità di crescere e di migliorare la loro relazione con i clienti. Tutto questo permette loro di diventare dei veri partner commerciali piuttosto che semplicemente dei fornitori di quelli che, spesso, vengono percepiti come prodotti di base.

Ora ci si aspetta che i distributori forniscano soluzioni, servendosi delle loro conoscenze specialistiche e della tecnologia sempre più moderna, per identificare le necessità dei loro clienti in materia di pulizia e manutenzione delle strutture. ​Tutti i partecipanti in questa categoria hanno dovuto illustrare come la loro attività di distributori sia andata oltre la funzione standard di consegna di prodotti per le pulizie fino ad offrire vera innovazione nelle soluzioni per i clienti.

Valore aggiunto

Il premio dello scorso anno è stato vinto dalla INPACS con il suo Global Supply Solution. L’offerta del valore aggiunto globale della INPACS ha colpito favorevolmente i giudici perchè garantisce che i clienti aziendali globali ricevano degli standard internazionali costanti di servizio incluso un vasto portfolio di prodotti. La INPACS ha inoltre proseguito con l’ottimizzazione della sua catena di fornitura in tutte le sue operazioni locali in 35 nazioni nel mondo. La missione comune del network internazionale di distributori della INPACS è quella di fornire ai suoi clienti delle soluzioni omnicomprensive che superino le aspettative e che vadano oltre la pura logistica di numerosi prodotti di base.

Benvenuti in Italia!

Siamo orgogliosi di fare la nostra parte per questi riconoscimenti sia come Silver sponsor che come sponsor di categoria, specialmente perchè quest’anno si terranno nella nostra nazione. Oltre a celebrare i vincitori individuali, gli award forniscono una opportunità unica di fare network con persone provenienti da tutta Europa che lavorano con numerose imprese in una serie di ruoli; attendiamo con piacere di accoglierli in Italia. Con il relatore principale Adrian Webster, conosciuto per le sue parole motivanti, sappiamo, che semplicemente partecipando all’evento, tutti si sentiranno vincitori.

https://www.echawards.com/