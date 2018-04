DPI, nuovi obblighi da aprile

(Tratto da GSA n.3, marzo 2018)

Dopo 25 anni vanno in pensione le vecchie regole sui Dispositivi di Protezione Individuale, sostituite dal Regolamento 2016/425 UE, che si applica direttamente in tutti gli Stati membri. E’ l’occasione per fare il punto su una categoria di dispositivi usatissimi anche dalle nostre imprese, e fondamentali per lavorare in sicurezza. Molte le novità che riguardano i guanti, tra i DPI più utilizzati nel nostro settore.

