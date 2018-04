APE: “Giornata di formazione” sugli appalti pubblici

La FARE – Federazione delle Associazioni regionali degli economi e provveditori della sanità e l’APE – Associazione dei provveditori e degli economi Piemonte- Valle d’Aosta organizzano per il 2 maggio, a Torino (AO Ordine Mauriziano, Aula Carle, Corso Filippo Turati, 62), un evento di formazione professionale dal titolo “Giornata di approfondimenti in materia di appalti pubblici”.

Queste le tematiche in discussione: “Il Bando-tipo numero 1” pubblicato da Anac (Analisi del bando tipo, criticità ancora esistenti), “Le variazioni al contratto di appalto” (Variazioni sane, variazioni malsane, modalità di formalizzazione delle variazioni e Altre variazioni: cessione del credito e cessione di azienda), “Eventuali ultime novità in materia di appalti”. Relatore l’avv. Vittorio Miniero. Introduce i lavori, previsti dalle 9.15 alle 14 circa, il dott. Andrea Franzo, presidente APE. La partecipazione è gratuita. La sala, per ragioni di sicurezza, ha la capienza massima di 90 persone e le adesioni verranno accettate in base all’ordine di arrivo.La segreteria rilascerà l’attestato di partecipazione. Le adesioni alla Giornata dovranno pervenire entro il 23 aprile prossimo a:

Margherita Simmi – e-mail: msimmi@cittadellasalute.to.it.