La pulizia professionale in hotel

Teamwork, nota società di Rimini che opera nel settore della consulenza alberghiera dal 1998,organizza il 7 dicembre a Rimini, presso la loro aula Sensory Room, un seminario dedicato alla pulizia professionale in albergo. Riservato a cameriere ai piani e governanti, fornisce gli strumenti per ottimizzare il lavoro delle cameriere ai piani, approfondendo le procedure, le attrezzature e i prodotti per far funzionare al meglio il servizio.

A titolari , direttori e gestori consigliamo invece il corso del 17 gennaio con tanti suggerimenti e idee per gestire al meglio il reparto housekeeping e valorizzarne il personale impiegato.

Scopri il calendario completo