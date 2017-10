Visite fiscali: il medico bussa due volte

Il medico fiscale bussa due volte alla porta del lavoratore assente nel medesimo giorno? Una cosa fino a ieri mai vista, ma che dal 1° settembre è possibile in virtù dell’istituzione del Polo unico per le visite mediche di controllo, presentato a Roma il 31 agosto e pienamente operativo dal 1° settembre, in attuazione del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75.

Il nuovo Polo, gestito dall’Inps, rientra tra le misure che il Governo sta prendendo al fine di contrastare il fenomeno dell’assenteismo, che si sta rivelando in molti casi una vera e propria piaga non solo nel settore pubblico (tutti ricordano il caso dei famosi “furbetti” del cartellino e molti altri simili), ma anche in quello privato: le imprese di pulizie/ servizi integrati/ multiservizi, un settore ad altissimo contenuto di manodopera, ne sanno purtroppo più di qualcosa, tanto che il nodo dell’assenteismo risulta puntualmente uno degli ostacoli più duri da affrontare ad ogni tornata contrattuale.

Ora, se da una parte dev’essere rigorosamente tutelato il sacrosanto diritto a non sentirsi bene, dall’altro, anche per una ragione economica oltre che etica, i controlli devono essere orientati a smascherare chi fa il furbo, assentandosi dal lavoro per motivi che nulla hanno a che fare con i casi previsti dalla legge o, ancor peggio, per svolgere “sottobanco” altri lavoretti in nero.

Tra le novità più rilevanti troviamo quelle riguardanti la particolare attenzione per le giornate a ridosso di weekend e festività, e, come dicevamo, la possibilità di effettuare una sorta di “contrappello”, con il medico chiamato a passare due volte in casa dell’assente per verificarne l’effettiva permanenza in casa. Si attende comunque un decreto più preciso sulle fasce orarie.

Per ora, va detto, la disciplina riguarda il pubblico, ma si prevede espressamente che “un ulteriore decreto ministeriale procederà all’armonizzazione della disciplina dei settori pubblico e privato in materia di fasce orarie di reperibilità e alla definizione delle modalità per lo svolgimento degli accertamenti medico legali”.

Link INPS 3265 del 09-08-2017