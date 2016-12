Inail, incentivi alle imprese che investono in sicurezza

Lo scorso 29 novembre l’Inail ha emanato la Delibera n. 20/2016 concernente le “Linee di indirizzo per la concessione di incentivi economici alle imprese che investono in sicurezza, con particolare riferimento ai Bandi ISI 2016.” Si tratta di un provvedimento con cui l’Istituto stabilisce adottare aggiornamenti ed integrazioni alle linee di indirizzo in materia fissate con le delibere n. 10/2015, n. 18/2015 e n. 18/2016 (linkate sotto).

In particolare il Civ, Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, ha deliberato di impegnare gli Organi di gestione a: “riprogettare” gli strumenti per l’erogazione di finanziamenti alle attività di sostegno economico per la prevenzione; prevedere l’integrazione, in via strutturale, delle risorse finanziarie destinate agli incentivi per la prevenzione con le risorse non utilizzate e non erogate dei Bandi ISI degli anni precedenti; prevedere di innovare il processo di valutazione a sportello, superando la graduatoria formulata sulla base del tempo di invio delle domande ed individuando un sistema che garantisca la casualità delle scelte fra tutte le domande conformi ai requisiti richiesti dalla procedura e pervenute durante l’apertura dello sportello; prevedere che i soggetti che realizzano progetti finanziati nei due anni successivi alla rendicontazione presentino un report utile ad implementare il sistema di monitoraggio; dare impulso e tempestività alle attività di implementazione del cruscotto sugli incentivi alla prevenzione al fine di poter disporre di un sistema strutturato di monitoraggio per ciascuna fase prevista dai singoli bandi.

Per ciò che concerne la riprogettazione degli strumenti di erogazione, vengono previsti, fra l’altro, i seguenti assi di intervento: incentivi per il sostegno delle imprese (PMI) di diversi settori merceologici (ISI – Generalista); incentivi per progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (ISI – Amianto); incentivi per il sostegno delle micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività e con particolari profili di rischio (ISI – micro e piccole imprese); sicurezza, con particolare riferimento ai Bandi ISI 2016.

