Convegno “Il futuro del pulito è oggi”

Il prossimo 2 marzo, presso l’Hotel Savoia Regency di via del Pilastro, a Bologna, si svolgerà dalle 9 alle 17 il convegno “Il futuro del pulito è oggi! Il fattore “green”, i costi del ciclo di vita e l’ “economia circolare” negli appalti della Pubblica Amministrazione e nel Privato”, promosso dal Consorzio Soligena e organizzato da Bioskills.

Tematiche di grande attualità

In agenda ci sono temi molto attuali, specie alla luce del Nuovo Codice degli Appalti (e dello scaglione del 62% di prodotti e sistemi conformi ai Cam sul valore a base d’asta scattato proprio il 1° gennaio, e destinato a un progressivo incremento i prossimi anni), delle disposizioni del Collegato ambientale, che proprio in questi giorni compie un anno, e della recente emanazione dei Cam ospedalieri, che si vanno ad aggiungere a quelli per i servizi di pulizia già in vigore dal 2012. Ma non di solo pubblico si parlerà: infatti, come dice il titolo stesso dell’incontro, ci sarà modo di concentrarsi anche sui contratti nel settore privato. A questo proposito i lavori, che si prolungheranno per l’intera giornata, prevedono anche lo svolgimento di una tavola rotonda, della durata di un’ora, nel primo pomeriggio.

Il programma

Si parte alle 9, con la registrazione dei partecipanti e un caffè di benvenuto, seguito dagli “onori di casa” a cura del presidente di Soligena Fortunato Demofonte. Subito dopo si entra nel vivo con la prima sessione, moderata da Gianluca Verdolini, AUSL Toscana Centro. La mattinata inizia con il contributo di Fabio Iraldo, dell’Università Bocconi di Milano, che inquadrerà il tema della “Circular Economy”, seguito dall’approfondimento di Riccardo Rifici, del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio: “Il Gpp nel Collegato ambientale e nel Codice degli appalti”.

Le novità legislative

A proposito di novità legislative, sempre dal Ministero dell’Ambiente arriva Alessandra Mascioli a fare il punto sui Cam per i servizi di sanificazione nelle strutture sanitarie, secondo il decreto Ministeriale pubblicato il 9 novembre scorso. Si passa poi alle Certificazioni ambientali, analizzandone il “valore e il ritorno sull’impatto ambientale”, a cura di Michela Gallo, dell’Università degli Studi di Genova.

Da pubblico a privato e ritorno: un fenomeno di grande interesse

Dopo la pausa per il lunch, sarà il momento della tavola rotonda “Dal pubblico al privato e ritorno. I futuri scenari per le imprese di servizi”, con la moderazione di Debora Rosciani (Radio 24): ascolteremo i punti di vista di Andrea Risi (GSA), Lorenzo Mattioli (Anip-Confindustria), Giancarlo Varani (Legacoop Servizi), Stefano Rampazzo (Confartigianato Imprese Pulizia) e Stefano Cecchini (Direttore esecuzione contratto – DEC). Il fenomeno è molto interessante: di solito siamo abituati a sentir parlare di piccole e medie imprese che aspirano a partecipare al mercato pubblico. Ma più raramente ci concentriamo sul fenomeno opposto, che pure rappresenta una tendenza sempre più netta: sono sempre di più le grandi imprese che, abituate alle dinamiche del pubblico, si stanno proponendo con successo a interlocutori privati, portando nel settore privato un’esperienza e uno know-how, una progettualità e capacità di notevole spessore.

Per riflettere sull’Epd

Dalle 15.30 si svolgerà la seconda sessione -moderata da Gianluca Verdolini– che prenderà avvio da una riflessione sull’EPD: “Convalida EPD: la dichiarazione Ambientale di prodotto come strumento di informazione e comunicazione fra produttori, distributori e consumatori”, di Adriana Del Borghi, dell’Università di Genova. Si entrerà poi in un contesto più sanitario con Marco Ferrari, dell’Ospedale Maggiore di Lodi – ASST Lodi, che si concentra su “L’igiene degli ambienti, fattore determinante per la salvaguardia della salute”. Si chiude con un dibattito fra relatori e partecipanti.

L’ iscrizione al Convegno è gratuita previa registrazione obbligatoria al sito

CLICCARE PER LEGGERE IL PROGRAMMA