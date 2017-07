Omesso versamento: nuova circolare INPS

Il regime sanzionatorio applicabile alle ipotesi di versamento di contributi o premi dovuti alle Gestioni previdenziali ed assistenziali che sia stato omesso ovvero effettuato in ritardo o in misura inferiore a quella dovuta è regolato, a decorrere dal 1° ottobre 2000, dall’art. 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La previsione normativa distingue, in via principale, tra le ipotesi di omissione – comma 8, lettera a) – e di evasione – comma 8, lettera b) – che risultano meno gravose rispetto al regime pregresso.

A questo proposito, per sciogliere i numerosi dubbi interpretativi sorti negli anni, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale è intervenuto più volte, l’ultima delle quali attraverso la recente circolare n. 106 del 5 luglio scorso, con la quale, per offrire a tutti gli interessati una ricostruzione in più possibile completa del quadro normativo, fornisce un riepilogo delle diposizioni che regolano la materia relativa alla omissione, infedeltà delle denunce obbligatorie e loro tardiva presentazione. Si tratta di un documento molto utile per le imprese, perché traccia lo stato dell’arte legislativo su una questione molto complessa.

Circolare 106 05-07-17