Anac, finalmente il bando tipo per servizi e forniture

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017, ha approvato il Bando-tipo n. 1/2017, ai sensi dell’art. 213, comma 2 del d.lgs. 50/2016. Lo “Schema di disciplinare di gara per l’affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, aggiudicati all’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo”, corredato di una nota illustrativa che espone le scelte effettuate sui singoli istituti nonché da una relazione AIR che motiva le scelte effettuate rispetto alle osservazioni degli stakeholders, è stato pubblicato sul sito dell’Anac lo scorso 13 dicembre.

L’apertura alle osservazioni

Il Bando-tipo acquista efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e verrà sottoposto a verifica di impatto della regolazione che sarà condotta dopo 12 mesi dalla data di pubblicazione. In ossequio al principio della massima apertura e partecipazione di tutti i soggetti interessati, le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono invitati a segnalare eventuali problemi e criticità che si dovessero verificare nell’utilizzo del bando-tipo inviando un’apposita comunicazione all’indirizzo mail vir@anticorruzione.it. “L’Autorità -fa sapere l’Anac- terrà conto di tali segnalazioni per l’aggiornamento del bando-tipo o per eventuali integrazioni che riterrà necessarie nella fase di vigenza dello stesso”.

La struttura del documento

Il documento, predisposto alla luce della normativa vigente (comprendente il d.lgs. n. 50/2016 e il decreto correttivo adottato con d.lgs. n. 56/2017), tiene conto sia delle prescrizioni contenute nelle diverse Linee guida adottate dall’Autorità, sia degli orientamenti giurisprudenziali formatisi sotto la vigenza del precedente Codice (d.lgs. n. 163/2006) che rivestono ancora carattere di attualità, in ragione dell’identità di disciplina tra i due Codici a confronto, in relazione ai singoli istituti o a singoli aspetti dei medesimi. Il documento – in ossequio agli obblighi di legge previsti con riguardo alle attività regolatorie delle Autorità amministrative indipendenti (l. 29 luglio 2003, n. 229) e ai relativi Regolamenti adottati a tal fine (in particolare, Anac Regolamento recante «Disciplina dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR), pubblicato in G.U.R.I. n. 278 del 27 novembre 2013, di seguito, “Regolamento AIR”) – descrive il contesto normativo, le motivazioni, gli obiettivi e le fasi del procedimento che hanno condotto all’adozione del Bando- tipo per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture, dando evidenza delle ragioni che hanno guidato l’Autorità nell’adozione delle scelte effettuate, in relazione alle osservazioni pertinenti ricevute, con particolare riguardo a quelle che presentano elementi di difformità rispetto all’atto definitivo adottato (art. 8, Regolamento AIR).

Chiariti molti punti critici

Molti sono i punti critici che trovano chiarimento nel Disciplinare: ad esempio i dettagli sulle possibili cause di esclusione da una gara (ivi comprese le carenze sanabili in itinere), o anche sulla discussa questione del subappalto (a partire dalla famosa “terna” dei possibili subappaltatori). Ma non sfuggono all’attenzione dell’Autorità nemmeno i criteri per la suddivisione (o mancata suddivisione) in lotti delle grandi gare, sui criteri delle offerte, sull’avvalimento, sull’effettivo “peso” del rating di legalità.

Le osservazioni sui lotti

Sulla suddivisione in lotti, in particolare, si legge quanto segue: “Quanto all’oggetto dell’appalto, sono state introdotte specifiche clausole per l’ipotesi di suddivisione dell’appalto in lotti. Al riguardo, si richiama l’obbligo delle stazioni appaltanti, ove possibile ed economicamente conveniente, di suddividere gli appalti in lotti e il correlativo obbligo di motivare specificamente la mancata suddivisione in lotti ai sensi dell’art. 51 del Codice. Tale suddivisione è finalizzata a favorire l’accesso al mercato dei contratti pubblici delle micro, piccole e medie imprese e deve avvenire nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici (art. 51 del Codice).”

Servizi complessi

“A titolo esemplificativo, l’opportunità di tale suddivisione potrebbe essere valutata nel caso in cui il servizio debba essere svolto – o le forniture debbano essere consegnate – su più immobili o sedi, eventualmente dislocati sul territorio provinciale/regionale/nazionale, per i quali sono necessarie prestazioni in tutto o in parte diverse o comunque una capacità economica ed organizzativa che non tutti gli operatori economici potrebbero essere in grado di garantire. Si precisa che la nozione di lotto geografico risulta essere una species del genus del lotto funzionale. La suddivisione in lotti può essere prevista anche nell’ipotesi di servizi o forniture tra loro eterogenei, quando la stazione appaltante ne ravvisi l’opportunità e a condizione che la stessa assicuri il necessario coordinamento delle prestazioni in fase di esecuzione. Si noti che la possibilità di suddividere in lotti può essere accompagnata da ulteriori misure volte a promuovere la partecipazione delle imprese di minori dimensioni, a favorire lo sviluppo della concorrenza e a contenere i rischi di gestione dei contratti”.

Un mercato da 90 miliardi

L’obiettivo dichiarato è quello di fornire alle stazioni appaltanti uno strumento a garanzia di efficienza, standard di qualità dell’azione amministrativa e omogeneità dei procedimenti. Si calcola che il documento, di grande importanza strategica ed economica, interessi un mercato che vale più di 90 miliardi, con circa 86mila bandi. Ricordiamo che siamo ancora in attesa della versione “ufficiale” del bando n.2/2017, specificamente dedicato alle pulizie, recante “Schema tipo di disciplinare di gara per l’affidamento di contratti pubblici di servizi di pulizia, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, aggiudicati all’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo”, e andato in consultazione in autunno. Il documento si conforma al Bando Tipo n. 1 appena adottato.

Link a Bando e Relazione illustrativa Bando 1/17 (servizi e forniture in generale)

Link documenti bando 2/17 (pulizie)