2 febbraio Seminario CAM-INVITO

Il 9 novembre 2016 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i Cam – Criteri Ambientali Minimi per le gare d’appalto per l’affidamento del servizio di sanificazione nelle strutture ospedaliere e la fornitura di prodotti detergenti (DM 18 ottobre 2016). Si tratta di impegni vincolanti derivanti dall’entrata in vigore del cosiddetto “collegato ambientale” (2 febbraio 2016, legge 221/15) e confermati dal Nuovo Codice degli Appalti (Dlgs 50 del 2016), che si aggiungono a quelli già in vigore dal 2012 e riferiti ai servizi di pulizia e alla fornitura dei prodotti per l’igiene (D.M. 24 maggio 2012).

Proprio con l’inizio del 2017 è scattato il primo “scaglione” che innalza il limite di obbligatorietà dei Cam: infatti ai sensi del nuovo Codice (decreto 50/2016, articolo 34), l’applicazione dei Cam, che afferiscono alla categoria del PAN GPP Servizi di gestione degli edifici, risultava già obbligatoria per il 50% dell’importo a base d’asta. Tale obbligo, dal primo gennaio 2017, è salito al 62%, per poi andare al 71% dal primo gennaio 2018, all’84% al primo gennaio 2019 ed arrivare al 100% dal primo gennaio 2020. Ma in che cosa si traduce tutto questo nel settore del cleaning professionale, già coinvolto fin dal 2012 nei Cam per l’Affidamento del Servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene? Come impattano le importanti novità in materia ambientale? E soprattutto, cosa significa per le imprese di pulizia, multiservizi, servizi integrati? Quali adeguamenti dovranno operare per corrispondere a requisiti di legge sempre più stringenti? Come essere preparati e non rischiare di restare esclusi da una fetta di mercato sempre più importante?

A spiegarlo saranno Punto 3 e GSA- Il Giornale dei Servizi Ambientali, che organizzano per il 2 febbraio un incontro a Bologna (dalle 9.30 alle 13, Savhotel via Ferruccio Parri 9) finalizzato ad analizzare le criticità e trovare le possibili soluzioni per rafforzare l’applicazione del GPP nel cleaning professionale. L’evento, intitolato “Eco-Convegno Cam nel cleaning professionale: a che punto siamo ad un anno dall’obbligo?” è promosso da Sutter Professional, Epson Italia, Fimap, Vileda Professional. Sarà l’occasione per un confronto fra i soggetti interessati, pubblici e privati: alla tavola rotonda, moderata dal presidente di Punto 3 Paolo Fabbri, interverranno Alessandra Mascioli, Referente GPP del Ministero dell’Ambiente, Giuseppina Galluzzo, Referente GPP di Consip SpA, Maurizio Genovese, Direzione acquisti Trenitalia SpA, Patrizia Bianconi, Referente GPP Regione Emilia Romagna, Sandra Zuzzi, Presidente Fare, Nicola Burlin, Presidente Fnip Confcommercio, Fabrizio Bolzoni, Presidente Legacoop Servizi e Toni D’Andrea, Amministratore Delegato Afidamp Servizi.

Tra le previsioni contenute nel decreto si trovano previsioni più puntuali per le stazioni appaltanti in merito alle verifiche di conformità per i detergenti non Ecolabel, l’impiego di elementi tessili in microfibra e l’utilizzo di carrelli con secchi in plastica riciclata. Altre previsioni riguardano l’efficienza energetica e la reimmissione di polveri per i macchinari che lavorano in aspirazione. Altre novità riguardano anche i prodotti consumabili, mentre a novembre di quest’anno è atteso un altro “giro di vite” per i contenitori in plastica. Senza contare l’aspetto dell’etica e della responsabilità sociale.

L’ iscrizione è gratuita e fino ad esaurimento posti. Per iscriversi:

