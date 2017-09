WeWorkshop 2017: in ottobre a Bologna lo “speed date” di We Italia

È una due giorni da segnarsi in agenda quella del WeWorkshop 2017, organizzato a Bologna (Hotel Savoia Regency) da We Italia per i prossimi 11 e 12 ottobre. Due mezze giornate abbondanti, il pomeriggio di mercoledì 11 -dalle 13.30- e la mattina e primo pomeriggio di giovedì 12 -fino alle ore 15-, per un evento ad alto tasso di intensità e di innovatività, con un target che non può lasciare indifferenti gli addetti ai lavori del settore: si tratta infatti di un’occasione di formazione diretta per la forza vendita dei concessionari We Italia, resa interessante dalla possibilità di incontrare in un unico evento la bellezza di 130 venditori suddivisi per azienda, con la formula dello “speed date” commerciale.

Per il fornitore ci sarà la possibilità di allestire uno stand, ma la vera novità sta nella stessa formula: infatti, come in una sorte di “Ted Talks”, con brevi e incisivi speech davanti al pubblico, ogni fornitore avrà a disposizione 20 minuti per presentare i prodotti e le novità, dando priorità ai prodotti personalizzati (We Italia), davanti alla forza vendita di ogni singolo concessionario. Allo scadere dei venti minuti, la campanella suonerà e come in ogni “speed date” che si rispetti i partecipanti si potranno spostare da uno stand all’altro. Insomma, un nuovo modo di fare formazione, comunicazione e soprattutto… di crescere insieme!

www.we-italia.it