“Un passo avanti”: i primi 30 anni di Ica System

I primi trent’anni di Ica System, festeggiati in grande stile lo scorso 7 luglio nella fiabesca cornice di Castelbrando, il medievale “Castello della Costa” ubicato a Cison di Valmarino (Treviso), sono tutti riassunti nel claim che accompagna il nuovo logo, che non perde nulla in sobrietà ma guadagna moltissimo in dinamismo: “Un passo avanti”.

Eh già: per arrivare fin qui, e guardare avanti con sicurezza e solidità, l’essenziale è stato saper giocare d’anticipo. Un merito che a Ica System è sempre stato riconosciuto dal mercato, a cominciare dai numerosissimi amici, collaboratori, fornitori e clienti che hanno celebrato insieme all’azienda l’importante traguardo.

Tra gli invitati anche il nostro editore, che ha avuto modo di apprezzare la squisita ospitalità del padrone di casa. Sale eleganti, ambiente accogliente e raffinato, cibi squisiti, atmosfera conviviale e tanti, tantissimi volti noti del settore del cleaning: il tutto in uno scenario intriso di storia, un vero e proprio angolo di medioevo arroccato sulle Prealpi venete. Proprio qui, dove il passato si fonde con il presente, l’azienda ha voluto rendere onore alla propria storia, e alle proprie solide radici, e al contempo guardare avanti.

Lo ha ribadito anche Luigino Durante, il numero uno di Ica System, nel suo bel discorso celebrativo, in cui ha ricordato i successi ottenuti negli anni ma non ha mancato di aprire uno squarcio verso ciò che verrà. E sappiamo che, quanto allo scommettere sul futuro, Ica non si è mai tirata indietro.

Video in Facebook – clicca qui

Video in Youtube – clicca qui

www.icasystem.it