Tissue World Milan 2017

Quest’anno Milano ospiterà il Tissue World 2017 dal 10 all’12 aprile a Fieramilanocity. Si tratta della più grande esposizione al mondo specificamente dedicata al settore della carta.

Tissue World, con cadenza biennale, si è svolta la prima volta a Nizza nel 1993 e le ultime due a Barcellona. Nel 2015 hanno partecipato 2.589 delegati di cui 1.561 visitatori da oltre 89 paesi, con 180 espositori.

Evento veramente globale, la fiera attira i principali professionisti del settore della carta nel mondo, che si riuniscono per vedere le ultime novità e conoscere i progressi tecnologici nella produzione del tissue. Tissue World fornisce contenuti preziosi e opportunità di networking uniche per gli acquirenti e per i decision makers.

http://www.tissueworld.com/milan