Strumenti, metodi e risultati nel contenimento della spesa pubblica: torna a Cremona il MePaie

E’ in programma a Cremona il 16 e 17 marzo 2017, nella deliziosa cornice del Museo del Violino, l’ottava edizione del “MePaie”, che quest’anno sarà all’insegna del “Contenimento della spesa pubblica: strumenti, metodi e risultati”. L’appuntamento è dunque all’ombra del Torrazzo, per un evento targato Edicom ed Net4market – CSAmed che rappresenta un importante momento di riflessione sul mercato della pubblica amministrazione, in Italia e in Europa, e che vede il patrocinio di Fare – Federazione delle Associazioni Regionali degli Economi e Provveditori della Sanità, la partecipazione di Ale (Associazione lombarda dei provveditori ed economi), Are (Associazione regionale economi Emilia Romagna e Marche), Ate (Associazione Triveneta Economi) e Arte (Associazione regionale degli economi di Toscana e Umbria), e di Teme in qualità di media partner. Il tema scelto è particolarmente sentito, specie alla luce dell’entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti –che al momento del convegno compirà quasi 1 anno- e dei numerosi provvedimenti di centralizzazione e razionalizzazione volti al contenimento della spesa in un settore imprescindibile e strategico come quello sanitario. “Aggiornamenti e confronto sono gestiti anche come opportunità di divulgazione della conoscenza, approfondimento dei valori e di crescita culturale. La rilevanza socio-economica e la complessità strategica e gestionale della spesa pubblica sanitaria e del relativo sistema di acquisto fungono da deterrente rispetto alla decisione e capacità professionale di progettare ed avviare programmi di formazione, aggiornamento, confronto e ricerca, che puntino su innovazione misurabile ed eccellenza”, commenta Gianmaria Casella, Amministratore Unico Net4market – CSAmed, che non nasconde l’obiettivo di replicare il successo delle precedenti edizioni.

