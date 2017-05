SCA si fa in… due: nasce Essity, nuovo brand leader nell’igiene

La SCA si è… sdoppiata: è recentissima la notizia della divisione del colosso fondato in Svezia nel 1929 in due differenti società, entrambe destinate alla quotazione in Borsa: SCA ed Essity. Il voto a favore della proposta di divisione societaria è stato espresso dagli azionisti durante l’assemblea annuale, svoltasi il 4 maggio. L’operazione si completerà, entro la seconda metà di quest’anno, con la quotazione in Borsa. Una società continuerà ad essere conosciuta come SCA, e continuerà a focalizzare il proprio business sulle operazioni dell’industria forestale e sui terreni attualmente di proprietà del Gruppo. Sotto il nome di Essity, invece, va tutto il business relativo all’igiene, che include le aree “personal care” e “tissue”, oltre alla società di recente acquisizione Bsn Medical. Dopo la divisione, Essity si appresta a diventare un brand leader nel settore dell’igiene e della salute. Il nome Essity nasce dalle parole “essentials” e “necessities” e vuole rappresentare l’offerta commerciale della neonata realtà. Le vendite sono condotte in circa 150 paesi tramite forti brand globali quali Tena per i prodotti legati all’incontinenza e Tork per l’Away-from-Home Tissue, oltre a diversi brand locali, quali Tempo, Nuvenia, Libero e Demak’up.

Link ai video http://www.sca.com/two-listed-companies