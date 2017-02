RCM ricorda Valeriano Zoppetti

Il 29 gennaio scorso, durante un volo su di un ultraleggero, Valeriano ci ha lasciato.

RCM lo ricorda come una delle figure centrali dei cinquant’anni che si accinge a celebrare.

E’ stato lui a portare e sviluppare in RCM la cultura della lavasciuga facendola diventare un punto di forza dell’azienda. Dal 1998 al 2002 ha condiviso la direzione tecnica a Casinalbo per poi passare a dirigere la Filiale RCM di Milano.

I suoi amici, i suoi colleghi, la famiglia Raimondi e tutta l’RCM lo ricordano come la persona tanto sensibile e appassionata d’animo che era, quanto schiva e modesta, appariva.