Pulire 2017: la sfida dell’Innovazione è lanciata, affrettatevi a raccoglierla!

Si avvicina l’appuntamento con Pulire 2017 e le aziende costruttrici sono chiamate all’appello dell’ Innovazione. Anzi, del Premio Innovazione, che quest’anno festeggia una ricorrenza tutta speciale: il suo 10° anniversario, visto che venne introdotto nell’ormai lontana edizione 1999. Si tratta di un riconoscimento molto ambito, che in tutti questi anni ha riscosso un successo crescente, stimolando l’interesse di un numero sempre maggiore di aziende con macchine, prodotti e sistemi all’avanguardia. Ancora una volta, dunque, AfidampFAB, Associazione italiana dei fabbricanti di macchine, prodotti e attrezzi per la pulizia professionale e l’igiene ambientale, ha scelto di premiare l’innovazione applicata a processi, prodotti, servizi e in generale a tutte le soluzioni che portano benefici, miglioramenti e sviluppo dell’imprenditorialità, con l’intento di contribuire alla diffusione di idee e valorizzare le azioni innovative che concorrono allo sviluppo del settore del cleaning. Cinque i settori produttivi: Macchine, Attrezzature, Prodotti Chimici, Carta & Tnt, Sistemi, per una battaglia all’ultimo colpo di cleaning innovativo. Il “guanto di sfida” è lanciato, sta ora alle aziende raccoglierlo entro il 7 aprile, data di scadenza per la presentazione dei progetti. Il 2 maggio, poi, è attesa la pubblicazione dei finalisti, e il 22 i prodotti verranno sottoposti alla giuria per la valutazione finale. La premiazione avverrà il 23 maggio, primo giorno di fiera. Tutto è pronto, dunque, per questo decimo capitolo della serie: è ora compito dei protagonisti del mercato farsi avanti e suggerire soluzioni in grado di innalzare la qualità del settore ed aumentare l’efficacia del prezioso lavoro di chi pulisce. Perché le nuove idee… fruttano sempre!

http://www.pulire-it.com/it/eventi/premio-innovazione.html