Pubblicati i nuovi Ecolabel UE per la detergenza

Il 12 luglio 2017 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea i nuovi criteri Ecolabel UE per la detergenza. I produttori avranno 12-18 mesi (a seconda dei termini riportati all’art. 7 delle Decisioni UE) per adeguare i prodotti.

In particolare i criteri Ecolabel UE sono stati aggiornati per le seguenti categorie di prodotti:

detersivi per piatti

detersivi per lavastoviglie industriali o professionali

detersivi per lavastoviglie

prodotti per la pulizia di superfici dure

detersivi per bucato

detersivi per bucato per uso industriale o professionale

Fonte: http://www.punto3.info/news/ecolabel-ue-nuovi-criteri-la-detergenza