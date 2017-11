Primo convegno nazionale sul lettering

Il 22 Novembre 2017 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ospiterà un convegno unico nel suo genere: il primo convegno nazionale sul tema dell’abbandono dei rifiuti. Un eccezionale ventaglio di relatori, provenienti da ambiti diversi ma complementari per quanto riguarda la lotta al littering, si alterneranno per discutere del problema ma anche e soprattutto delle modalità più idonee per affrontarlo. In quest’ottica, ai partecipanti del convegno verranno distribuite in esclusiva e gratuitamente le linee guida per la comunicazione contro il littering, curate da AICA (Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale)

L’idea centrale del convegno è quella di ragionare sulle declinazioni pratiche del DM 15 Febbraio 2017 che disciplina la destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in caso di abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo e dei rifiuti di piccolissime dimensioni quali anche scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare.

All’interno del DM, viene infatti stabilito che il 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie dovrà essere impiegato in via prioritaria per l’attuazione di campagne di informazione su scala nazionale, mentre il restante 50% sarà destinato ai Comuni nel cui territorio sono state accertate le violazioni per realizzare, fra le altre cose, campagne di informazione su scala locale.

Ora, per dare un’attuazione efficace ed efficiente a tali disposizioni, è necessario rispondere ad alcune domande. Ad esempio, perché sporchiamo? Perché non ci prendiamo cura della nostra “casa comune”? Perché è importante non sporcare, quali sono le conseguenze drammatiche del littering nell’entroterra, che finisce per diventare marine littering e inquinare i nostri mari? E ancora: chi è che sporca? Come si può disegnare una campagna di comunicazione efficace che arrivi dritto al cuore di chi la vede e generi un cambiamento di comportamento?

Gli interventi dei relatori daranno una risposta a tutte queste e ad altre domande ancora. Il convegno si aprirà con un saluto istituzionale dell’On. Sottosegretario Barbara Degani, che ha da sempre a cuore il tema dell’educazione ambientale. Seguirà una lectio magistralis del Prof. Isaac Joshstrom Kureethadam dell’Università Pontificia che partirà da una visione globale e collettiva del problema. Seguiranno poi interventi più tecnici sul DM stesso, sul ruolo delle aziende di pulizia ambientale nel rinforzare la prevenzione e la comunicazione, per poi entrare nel vivo del profilo sociologico del litterer e su come elaborare campagne di comunicazione mirate per colpire nel segno le cattive pratiche.

Per partecipare al convegno, inoltrare una richiesta a francesca.davoli@envi.info entro e non oltre il 17 Novembre.