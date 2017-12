Presentato il calendario 2018 di Formula Servizi dedicato a Pasquale Rotondi

Nell’anno Europeo del Patrimonio Culturale (il 2018), Formula Servizi decide di dedicare il suo ormai tradizionale calendario a un salvatore dell’arte italiana: Pasquale Rotondi, il trentenne Sovrintendente di Urbino che, durante la seconda guerra mondiale, salvò nel Montefeltro Marchigiano ben 7.821 opere d’arte, alcune di valore universale.

È grazie a Pasquale Rotondi, infatti, se opere di Giorgione, Piero della Francesca, Tintoretto, Donatello, Caravaggio, Mantegna e tanti capolavori di artisti secondari provenienti da Marche, Veneto, Lombardia, Lazio e dalla Dalmazia sono stati sottratti ai nazisti.

Il calendario – impaginato da Sunset Comunicazione, stampato in 10.000 copie e distribuito gratuitamente – riprende brani del diario di Rotondi lasciato ai suoi nipoti in cui racconta le fasi dell’operazione durata 5 anni 3 mesi e 8 giorni, periodo nel quale Rotondi ha nascosto le opere presso la Rocca di Sassocorvaro e nel Palazzo dei Principi di Carpegna. Luigi Mazzari, l’illustratore, è in Formula Servizi dal 2014. Già archeologo, ha pubblicato sue ricostruzioni grafiche per la rivista Archeo.

«Illustrare questa vicenda – ha dichiarato Luigi Mazzari – non è stato facile ma leggere il diario di Rotondi è stato illuminante. Con le sue parole si attraversa la storia dell’arte italiana e si compie quell’operazione che Argan ha definito “l’arte di salvare l’arte”».

Formula Servizi e Formula Servizi alle Persone sono due società cooperative del Gruppo Formula, con sede a Forlì e Riccione, che svolgono servizi certificati per qualità, etica e sicurezza e per l’attenzione agli aspetti ambientali, in tutto il territorio nazionale.

Dal 2014 è attiva in ambito culturale, teatrale, museale, turistico e congressuale e si occupa anche di restauro conservativo di materiali cartacei e membranacei, condotto da due esperte che operano da trent’anni nel settore. Inoltre si occupa di Archiviazione e Digitalizzazione Documentale ed elabora soluzioni progettuali indirizzate a canali di consultazione attuali (supporti ottici, biblioteche digitali, etc.) per preservare i documenti dall’usura e consentirne forme ampie e originali di consultazione. La Cooperativa è costantemente attenta alle politiche del personale e ha implementato un Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza e Responsabilità Sociale certificato secondo le norme ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000.

