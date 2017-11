È online il nuovo portale Idealservice collegato alla app Rifiuto Zero

Idealservice ha lanciato la nuova piattaforma web dei Servizi Ambientali collegata alla app Rifiuto Zero. Attraverso il lancio del nuovo portale, Idealservice intende migliorare ulteriormente la comunicazione rivolta agli utenti, con l’obiettivo di fornire informazioni utili, complete e sempre aggiornate riguardo il servizio di raccolta differenziata attivo nelle municipalità servite dalla cooperativa.

Dall’homepage del sito, selezionando il proprio comune di residenza, ogni cittadino avrà accesso alla pagina dedicata con i contenuti organizzati per sezioni (informazioni utili, calendario di raccolta, documenti, dizionario dei rifiuti e form per segnalazioni e richieste). Inoltre, per agevolare il dialogo e lo scambio di informazioni con i cittadini, all’interno del sito è presente il collegamento diretto alla pagina Facebook aziendale, Idealservice Servizi Ambientali.

Il nuovo portale, ideato e sviluppato da Idealservice in collaborazione con la web agency Infofactory, è stato quindi completamente rivisto nella grafica e nei contenuti al fine di soddisfare le esigenze degli utenti in termini di accessibilità delle informazioni. Grazie a questo restyling gli utenti possono beneficiare di una navigazione semplice, intuitiva e interamente responsive.

Idealservice ha inoltre effettuato contestualmente l’aggiornamento della app Rifiuto Zero, che permette agli utenti interessati di consultare le informazioni presenti sul sito web direttamente dal proprio smartphone e tablet. In particolare, è possibile impostare un sistema di notifica che ricorda quali sono le raccolte in programma il giorno successivo, consultare il calendario completo dei ritiri e il Riciclabolario (un’utile dizionario dei rifiuti), inviare segnalazioni geo-localizzate sulla presenza di discariche abusive e situazioni di degrado.

Per scoprire tutte le funzionalità dell’applicazione è possibile scaricarla gratuitamente da App store, Google Play e Microsoft Store.