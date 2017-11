Lucart pubblica il Rapporto di Sostenibilità 2016: “ambiente valore imprescindibile”

Una novantina di pagine in carta rigorosamente di recupero, corredate da belle immagini, tavole, carte, grafici e statistiche. Stiamo parlando della dodicesima edizione, relativa all’anno 2016, dell’ormai tradizionale “Rapporto di Sostenibilità” di Lucart, la cartiera toscana da sempre amica dell’Ambiente, quello con la A maiuscola, e giustamente orgogliosa di esserlo.

Nei quattro ampi capitoli che compongono il Rapporto, scaricabile anche online al link sotto indicato, vengono fotografati nel dettaglio tutti gli indicatori utili per la misurazione delle prestazioni del Gruppo sotto il profilo della gestione delle Risorse Umane, dell’Ambiente e delle Relazioni con gli stakeholders. Quest’anno c’è anche un’importante novità: infatti per la prima volta il Rapporto è stato redatto in conformità con le “G4 Sustainability Reporting Guidelines 2013” secondo l’opzione “Core” pubblicate dal Global Reporting Iniciative.

Misurare gli impatti delle attività sulle persone e l’ambiente è, infatti, fondamentale per fissare continui e sempre più sfidanti obiettivi di miglioramento da raggiungere nel prossimo futuro. “Alla base delle politiche di sviluppo adottate negli anni dal nostro Gruppo – fanno sapere dall’azienda- c’è la convinzione che l’attività imprenditoriale non può prescindere dal rispetto di sani principi etici e morali: un’azienda per potersi qualificare come eticamente responsabile, deve perseguire modelli di produzione che rispettino e salvaguardino i diritti umani, le capacità rigenerative della Terra e il benessere delle comunità, promuovendo uno sviluppo equo e sostenibile sia dal punto di vista sociale che ambientale.

Per questo motivo a tutti i dipendenti del Gruppo è da sempre richiesto un comportamento improntato all’integrità morale, alla correttezza, all’imparzialità ed al rispetto reciproco, nella convinzione che solo attraverso il quotidiano rispetto di tali principi è possibile costruire solide fondamenta in grado di garantire una crescita sana e duratura nel tempo”.

Link

http://www.lucartgroup.com/sfogliabili/rapporto-sostenibilita-ita/mobile/index.html#p=4