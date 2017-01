Lucart presenta l’innovativo progetto Tailor Made Paper

Lucart parteciperà per il 13° anno consecutivo a Marca, il Salone internazionale sulla Marca del Distributore organizzato da BolognaFiere in collaborazione con ADM (Associazione della Distribuzione Moderna), in programma il 18 e 19 gennaio. La storia del Gruppo, i numeri e le attività degli stabilimenti saranno “raccontati” attraverso schermi touch in un percorso interattivo che ha l’obiettivo di descrivere l’eccellenza di Lucart in termini di prodotti, processi e persone.

I visitatori della fiera avranno, inoltre, la possibilità di scoprire un servizio nuovo e altamente innovativo: il progetto Tailor Made Paper, ideato per supportare le aziende della GDO nella scelta e nella confezione di un prodotto “su misura” per i propri clienti. Attraverso i tablet presenti, i professionisti del settore potranno sperimentare la configurazione personalizzata delle confezioni dei prodotti a marchio del distributore – carta igienica, carta casa, tovaglioli e fazzoletti – sulla base delle esigenze riscontrate nei punti vendita, offrendo così alla clientela una gamma di prodotti in grado di soddisfare le loro necessità. A oggi, Lucart collabora con la quasi totalità delle grandi insegne della GDO a livello europeo.

“Abbiamo voluto rinnovare anche quest’anno la nostra partecipazione alla fiera Marca” – ha dichiarato Massimo Gai, Direttore Commerciale Marketing della Divisione Consumer – “che mette insieme i principali operatori del settore della distribuzione, presentandoci con un profilo sempre più alto in termini di interattività e innovazione tecnologica. Il progetto Tailor Made Paper, che illustriamo quest’anno all’interno di uno stand completamente rinnovato, è frutto del nostro continuo impegno volto a offrire ai clienti un prodotto sempre più in linea con le loro necessità e confermarci come il miglior partner per il distributore moderno”.

www.lucartgroup.com