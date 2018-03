Lotta alle ICA, il sistema PCHS sotto i riflettori

Il 12 aprile prossimo, presso il Ministero della Salute in Lungotevere Ripa, a Roma, è previsto un interessante incontro su un tema molto sentito in ambito ospedaliero.

Il sistema PCHS

L’evento, dal titolo “Come ridurre il rischio di Ica negli ospedali”, si propone di fare luce sulla “Correlazione tra l’igiene degli ambienti e l’insorgenza delle Infezioni Correlate all’Assistenza”, le Ica appunto: un nemico insidiosissimo che si può combattere proprio a partire dal corretto svolgimento del servizio di pulizia e sanificazione. Nel corso della Conferenza, organizzata da Zerodotfour e patrocinata dal Ministero della Salute, saranno presentati i risultati della Ricerca Multicentrica SanIca, incentrata sulla correlazione tra l’igiene degli ambienti e la riduzione delle Ica a seguito dell’applicazione del Sistema PCHS. Il PCHS è un innovativo sistema di sanificazione ideato e messo a punto da Copma in anni di ricerca scientifica con la collaborazione di importanti Università italiane. “I risultati conseguiti -dicono da Copma- ci consentono di dire che, nella filiera della salute, possiamo concretamente agire con efficacia nella prevenzione e riduzione delle Infezioni Correlate all’Assistenza”.

Il programma

I lavori, con inizio alle 10.30, saranno moderati dal giornalista Fabio Mazzeo, e introdotti, alle 11, da Gabriele Pelissero dell’Università di Pavia. Alle 11.30 interviene Claudio D’Amario, Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, e subito di seguito (11.50) Walter Ricciardi, Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità. Alle 12.10, appuntamento con la presentazione della ricerca SanIca a cura di Sante Mazzacane, direttore Cias-Unife e coordinatore dello studio. A seguire (12.30), “Valutazione dei risultati delle indagini molecolari e la rimodulazione del microbiota” con Elisabetta Castelli dell’Università di Ferrara. In tarda mattinata (a partire dalle 12.50) sono attesi i contributi di Silvio Brusaferro – Università di Udine, sui “Risultati epidemiologici”, e di Carla Rognoni, dell’Università Bocconi di Milano, per la “Valutazione dei risultati dal punto di vista dell’impatto economico”, per approfondire i riscontri economici della riduzione delle Ica. Chiude una riflessione di di Lino Del Favero, Direttore Generale ISS. Invitato il Ministro della Salute. La fine dei lavori è prevista per le 14.10.