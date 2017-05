Lindhaus a Pulire 2017

Nell’imminenza dell’apertura di Pulire 2017 (Verona 23-25 maggio), la Lindhaus, per voce del suo presidente Michele Massaro, è lieta di anticipare alcune delle novità che presenterà in fiera (pad. 6, stand C5/1). Ci sarà tutta la linea EcoForce al completo, e alcuni fiori all’occhiello come la nuova minispazzatrice LS 38 L-ion ed Electric, aspirante multifunzione “twin force” per pavimenti e tappeti candidata al Premio Innovazione.. Ma è attesa anche la gamma di lavasciuga compatte Lw 30-38 in versione elettrica, oltre a tante altre novità in fatto di efficienza energetica e soluzioni… superleggere! Ma non anticipiamo altro: per il resto, guardate il video!

Link https://youtu.be/Z0uHwGv0Jcw