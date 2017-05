L’impegno di Lucart verso un’economia circolare della carta

Dalla collaborazione tra Lucart e Tetra Pak®, nel 2010 è nato Fiberpack®, un progetto virtuoso e pluripremiato che rappresenta l’evoluzione della carta, coniugando sostenibilità ambientale e innovazione tecnologica. Fiberpack® è il materiale che si ottiene dal recupero delle fibre di cellulosa presenti nei cartoni per bevande tipo Tetra Pak®. Da uno solo di questi contenitori è possibile ricavare il 74% di fibre di cellulosa, oltre al 22% di polietilene e al 4% di alluminio, recuperando il 100% dei componenti.

Il progetto Fiberpack® in soli 4 anni, dal 2013 al 2016, ha portato a grandi risultati:

o ltre 2,8 miliardi di cartoni per bevande da 1 litro che, stesi uno dopo l’altro, equivalgono a una distanza pari a 16 volte il giro della Terra

che, stesi uno dopo l’altro, equivalgono a una distanza pari a 16 volte il giro della Terra più di 1,2 milioni gli alberi salvati grazie a questa iniziativa, un valore pari a una superficie di più di 4.200 campi da calcio

grazie a questa iniziativa, un valore pari a una superficie di più di 4.200 campi da calcio oltre 73.000 tonnellate di CO 2e che equivalgono alle emissioni prodotte da più di 000 viaggi in auto Roma-Milano

“Fiberpack® è il progetto che rappresenta al meglio i due obiettivi nel nostro Gruppo: sostenibilità ambientale e innovazione tecnologica” – ha dichiarato Guido Pasquini, Direttore Commerciale di Lucart– “Abbiamo scelto di impegnarci nell’ adottare piani di sviluppo sostenibili, nel rispetto dell’ambiente e del benessere delle persone. Per fare questo, abbiamo ideato un vero e proprio modello di economia circolare della carta che, in soli 4 anni, ci ha permesso di raggiungere risultati importanti. Continueremo a portare avanti questo impegno con grande responsabilità con l’obiettivo di raddoppiare, entro il 2020, quanto fatto nel 2016, arrivando a recuperare 1 miliardo e mezzo di cartoni per bevande all’ anno”.

Verso un’economia circolare della carta

Grazie al progetto Fiberpack® e agli ottimi risultati raggiunti in questi anni, Lucart è oggi in grado di offrire ai consumatori un prodotto in carta riciclata attraverso un progetto sostenibile e trasparente, che viene trasportato su un pallet riciclato e utilizzato attraverso un dispenser in plastica riciclata, derivante dal riciclo delle varie componenti dei cartoni per bevande. Un modello di sviluppo del prodotto che rispetta pienamente i principi dell’economia circolare, che parte dalla valorizzazione dei rifiuti attraverso un corretto smaltimento e avvio al trattamento fino alla loro piena trasformazione in materie prime seconde, pronte per essere riutilizzate e immesse sul mercato.

