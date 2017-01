La compagnia più sostenibile al mondo 2017

Quest’anno la classifica stilata da Forbes, la famosa rivista statunitense di economia e finanza, sulle società più sostenibili al mondo per il 2017, vede al gradino più alto del podio Siemens, il colosso industriale tedesco le cui attività spaziano dalle centrali elettriche al settore Healthcare.

E ‘stata la società a più alta efficienza energetica nel suo settore, producendo più reddito per kilowatt utilizzato rispetto a qualsiasi altra società industriale. Siemens ha superato tutti per bassa impronta di carbonio e basso turnover dei dipendenti e dedica una parte crescente della sua attività per la creazione di infrastrutture ecocompatibili, con prodotti come i sistemi di riscaldamento e condizionamento verdi.

www.siemens.com/it/

Photo credit: Christof Stache/AFP/Getty Images