Kärcher a Pulire 2.2 presenta le sue soluzioni per ogni esigenza di pulizia

Kärcher annuncia la sua presenza a “Pulire 2.2”, Salone Internazionale della produzione e delle tecnologie per le attività di pulizia professionale, che si terrà a Verona dal 23 al 25 maggio 2017. L’Headquarter tedesco, in collaborazione con la filiale italiana, continua a puntare sui principali appuntamenti del cleaning, con particolare attenzione al mercato italiano. Lo stand, nel quale lavoreranno 40 addetti, avrà dimensioni importanti: 414 metri quadri di allestimento presso il Padiglione 4 – Stand D7 e un’area Outdoor, dove, sotto una struttura gonfiabile brandizzata, saranno esposte le ultime novità nell‘ambito delle spazzatrici stradali. Insieme a Kärcher , ISAL, l‘azienda italiana acquisita nel 2014 e centro di sviluppo del gruppo per le spazzatrici heavy-duty, sia industriali che stradali.

Kärcher infine sarà presente nell’area AFIDAMP con la spazzatrice KM 125/130 R, insignita del prestigioso Innovation Award nel 2015, premio conferito alle soluzioni che, nel settore, si distinguono per l’elevato tasso di innovazione e tecnologia.

Fra i temi dominanti, la grande attenzione al cliente e alla soluzione di ogni esigenza di pulizia, secondo il principio “You have a task. We have the solution -Tu hai un obiettivo. Noi abbiamo la soluzione” nell’ottica di una crescente customizzazione: proposte diversificate per rispondere alle esigenze dei singoli target group, con un focus che si estende progressivamente dal prodotto al servizio. Kärcher mette a disposizione i suoi professionisti per fornire soluzioni specifiche volte a conseguire la massima soddisfazione del cliente, per una maggiore efficienza, un ridotto utilizzo di risorse e con costi di gestione decisamente inferiori.

Fra i prodotti “core”, la nuova pistola per idropulitrici professionali ad acqua calda e fredda EASY!Force,. Rispetto alle pistole attuali presenti sul mercato, Kärcher EASY!Force è un punto di svolta per i professionisti della pulizia in tutti i settori. È dotata di una tecnologia brevettata che, sfruttando la compressione del getto d’acqua e un sistema di leve interno, spinge automaticamente il grilletto verso il basso, azzerando lo sforzo di tenuta per l’operatore. Questo assicura a EASY!Force una vita cinque volte superiore alle pistole per idropulitrice con valvola convenzionale.

Massima attenzione anche alle lavasciuga pavimenti, tra cui la BD 50/70 R uomo a bordo e la lavasciuga compatta a batteria BR 45/22 C, alcune delle ottime soluzioni che l’azienda mette a disposizione dei professionisti del pulito. Strumenti ideali dunque per spazzare, lavare e asciugare velocemente, la lavasciuga con uomo a bordo BD 50/70 R rappresenta una confortevole alternativa alle macchine condotte a mano di grandi dimensioni; la BR 45/22 C, lavasciuga a batteria completa di rullo spazzola e tecnologia KART, garantisce migliore manovrabilità e un’ottima resa di superficie. Punti di forza sono la grande maneggevolezza, grazie alle ruote che garantiscono di superare piccole asperità, la facilità d’uso dei comandi, che rendono queste macchine adatte all’uso anche per personale non formato, e la solidità conferita dal telaio robusto.

La leadership tecnologica di Kärcher si estende in tutti i segmenti strategici del cleaning, coinvolgendo a 360° ogni ambito professionale in cui pulizia e pulito rappresentano obiettivi fondamentali per generare valore. Industria, edilizia, ristorazione, turismo, agricoltura e automotive: solo alcuni fra i molti settori che continuano a trovare in Kärcher non un semplice fornitore ma un vero e proprio partner nel lavoro di tutti i giorni.

www.kaercher.com/it

Fonte: Ufficio Stampa Kärcher