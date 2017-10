Inail: indicazioni su rischio di esposizione a Legionella

La legionellosi continua ad essere una patologia poco conosciuta, soprattutto in ambito occupazionale. La scheda “Il rischio di esposizione a Legionella spp. in ambienti di vita e di lavoro”, pubblicata da Inail lo scorso mese di settembre, intende promuovere la valutazione del rischio di esposizione a Legionella spp., attraverso la conoscenza delle potenziali fonti di esposizione al batterio.

La pubblicazione fornisce informazioni utili a prevenire infortuni e malattie professionali correlabili alle attività di ispezione e sanificazione degli impianti di climatizzazione. Promuove inoltre comportamenti sicuri e il corretto utilizzo di attrezzature e dispositivi di protezione personale DPI.Si esaminano le diverse fasi di cantiere, associando ad ognuna di esse un determinato rischio.

Per ogni rischio vengono individuati i DPI pertinenti ed inseriti in schede dedicate. L’opuscolo è stato realizzato da AIISA, Contarp (la Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione di INAIL) ed da altri organismi interni dell’Istituto per competenze specifiche.

