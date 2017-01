Il futuro del pulito? E’ oggi, ed è verde!

Il prossimo 2 marzo, presso l’Hotel Savoia Regency di via del Pilastro, a Bologna, si svolgerà dalle 9 alle 17 il convegno “Il futuro del pulito è oggi! Il fattore “green”, i costi del ciclo di vita e l’ “economia circolare” negli appalti della Pubblica Amministrazione e nel Privato”, promosso dal Consorzio Soligena e organizzato da Bioskills.

In agenda ci sono temi molto attuali, specie alla luce del Nuovo Codice degli Appalti (e dello scaglione del 62% a base d’asta scattato proprio in gennaio), delle disposizioni del Collegato ambientale, che proprio in questi giorni compie un anno, e della recente emanazione dei Cam ospedalieri, che si vanno ad aggiungere a quelli per i servizi di pulizia già in vigore dal 2012.

Ma non di solo pubblico si parlerà: infatti, come dice il titolo stesso dell’incontro, ci sarà modo di concentrarsi anche sui contratti nel settore privato. A questo proposito i lavori, che si prolungheranno per l’intera giornata, prevedono anche lo svolgimento di una tavola rotonda, della durata di un’ora, nel primo pomeriggio.

L’ iscrizione al Convegno è gratuita per gli accademici e gli operatori del mondo sanitario pubblico, previa registrazione obbligatoria al sito

www.bioskills.com

Le schede verranno accettate in ordine di arrivo fino al raggiungimento della capienza dell’Aula (100 posti).

Per maggiori informazioni:

grazia.marturini@bioskills.com

CLICCARE PER LEGGERE IL PROGRAMMA