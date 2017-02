Ikea realizza la sua prima cucina sostenibile. Sviluppata in Italia sarà venduta in tutto il mondo

La società 3B S.p.A con sede a Salgarida in provincia di Treviso, ha sviluppato il materiale con il quale è stata realizzata la prima cucina sostenibile firmata Ikea. La cucina si chiama KUNGSBACKA ed è fabbricata con una lamina plastica, composta da legno riciclato e bottiglie PET: per rivestire la superficie di un frontale ne servono 25 da mezzo litro.

3B è fornitore Ikea da 25 anni ed è stato il colosso svedese a incaricare l’azienda italiana di creare delle ante e pannelli per cucina che rappresentassero un nuovo passo in avanti a livello di sostenibilità ambientale. Il progetto è partito due anni fa, con l’idea di creare un’anta più sostenibile per le cucine. Dal 2 febbraio è presente nei negozi ma, spiega la product developer di Ikea Anna Granath, si tratterebbe del primo passo verso una produzione più attenta all’impatto ambientale.

“Dobbiamo imparare a usare le risorse del pianeta in modo intelligente”, commenta, “La nostra ambizione è aumentare la percentuale di materiali riciclati nei nostri prodotti. Stiamo studiando nuovi modi per riutilizzare materiali come carta, fibre, schiuma e plastica, in modo da dare loro nuova vita all’interno dei nostri prodotti”.

Fonte:

L’Huffington Post

www.huffingtonpost.it/2017/02/02/ikea–cucina-sostenibile_n_14544714.html

Pubblicato: 02/02/2017