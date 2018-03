Igiene in sanità e tutela del cittadino: quanto conta il “cleaning?”

Il prossimo 4 aprile, presso l’Hotel Savoia Regency di Bologna (via del Pilastro, 2) è in programma il convegno “Il rischio infettivo correlato all’ambiente: conoscere per scegliere”, sulla buona pratica di igiene ambientale in ospedale, organizzato da bioSkills, società di formazione in campo biomedico, e Anipio – Società Scientifica nazionale infermieri specialisti nel rischio infettivo, con il supporto di Soligena (partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria sul sito www.bioskills.com – capienza aula 150 posti).

Si parte alle 9.30, con registrazione partecipanti, presentazione dell’evento e questionario di autovalutazione (a cura di Catia Bedosti – Azienda USL di Imola). Ma è alle 10 che si entra nel vivo, con la Prima sessione dal titolo “Conosci il rischio infettivo dell’ambiente in cui lavori?”. Interverranno Maria Mongardi – Presidente Anipio (Il rischio infettivo correlato all’ambiente) e Annita Caminati – Azienda USL della Romagna (La classificazione degli ambienti in ospedale per la buona pratica di igiene). A seguire (10.40), Seconda sessione anch’essa all’insegna di un’ importante domanda: “Da dove partire con le conoscenze?”, a cui risponderanno Claudio Amoroso – Università degli Studi “G. D’Annunzio”, Chieti, Pescara, Comitato Direttivo F.A.R.E. (Il Codice Appalti 50/16: i punti salienti. Il capitolato tecnico, le commissioni tecniche e di aggiudicazioni: il ruolo e le responsabilità dei professionisti sanitari), Massimo Brunetti – Azienda USL di Modena (Strumenti per governare il rischio gestionale) e Marco Storchi, Policlinico di S. Orsola, Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna (Esperienza, un progetto innovativo per la gestione integrata dei servizi e di supporto alla persona: focus sull’igiene ambientale). Nell’ultima parte della mattinata, dalle 12.30 alle 13, prende vita la Terza sessione su “Come gestire la buona pratica di pulizia e disinfezione degli ambienti”. Ecco gli interventi: “Quale, quando, come, con che cosa?”, di Silvia Lanzoni – Azienda USL di Imola, e “Soluzioni disinfettanti per ambienti: cosa e come”, a cura di Maria Rosaria Esposito – Istituto Nazionale Tumori “Fondazione G. Pascale”, Napoli. Dopo la pausa pranzo, si riprende con una tavola rotonda di un’ora (dalle 14.15 alle 15.15 sui Principali attori del mondo del cleaning (fabbricanti, dealers, progettisti, imprese), e sulla loro importanza nella tutela della salute del cittadino. A seguire, Quarta e ultima sessione sulle “Esperienze operative di scelte gestionali e di valutazione del processo di pulizia e disinfezione ambientale”, moderata da Maria Mongardi. Verranno raccontate l’ “Esperienza Argo – Ausl Imola”, da Maria Teresa Benedetto e Nadia Ferri – Azienda USL di Imola, e l’ “Esperienza Ausl Romagna”, da Silvia Vecchiatini e Alessandra Amadori – Azienda USL della Romagna. La chiusura è prevista per le 16, dopo la correzione del Questionario di autovalutazione.