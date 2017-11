Hygienalia+PULIRE, chiusa la sua migliore edizione

La quarta edizione di Hygienalia+PULIRE che si è conclusa settimana scorsa, ha riunito a Madrid 130 espositori da tutto il comparto dell’igiene, pulizia professionale e lavanderia come: macchine, macchine per la lavanderia, prodotti chimici, accessori e attrezzature, cellulosa, attrezzature per la lavanderia, servizi ecc.

L’evento che si è celebrato nel Pabellón de Cristal del quartiere fieristico Casa de Campo di Madrid ha registrato la cifra di 5200 visitatori professionali. L’organizzazione sottolinea la qualità e professionalità delle visite in fiera.

CONFERENZE

L’ampio programma di conferenze di Hygienalia+PULIRE 2017, composto da 23 sessioni, ha visto la presenza di più di 40 relatori e la partecipazione di circa 400 delegati provenienti da settori quali: alimentazione, impianti sportivi, imprese di pulizia, imprese di facility services, imprese di distribuzione specializzata, hotel ristoranti ecc.

Con l’ampliamento del suo programma formativo, l’evento rafforza il suo impegno nell’apportare contenuti di valore con l’obbiettivo di collaborare all’impulso del settore attraverso la trasmissione di nuove conoscenze.

DIMOSTRAZIONI

Oltre alle sessioni formative, a Hygienalia+PULIRE si sono tenute dimostrazioni live rivolte a diversi segmenti del settore.La SHINE LINE, area dedicata alle dimostrazioni per la cristallizzazione dei pavimenti, ha visto la partecipazione di sei aziende tra le più rilevanti del settore: ABRASIVOS AGUILA, BARLESA, BONASTRE SYSTEMS, COOR & KLEVEER, VIRGOLA e VIUDEZ PUERTA.

Anche la pulizia in altezza ha avuto il suo spazio in fiera con un’area demo dedicata alla pulizia mediante aste, in cui si sono alternate le società Lehmann, Sistemas Ionic, Unger e Puralimp.

Infine, ancora una volta, Hygienalia+PULIRE ha ospitato il Concorso nazionale di Pulizia dei Vetri, promosso da Afelin e organizzato da Ascen. Vincitore della quarta edizione del concorso è stato Ricardo Torrecillas di Ionic System.

LA FIERA DEL SETTORE

Fedele al suo intento di essere una fiera di settore per il settore, Hygienalia+PULIRE ha avuto ancora una volta l’appoggio di tutte le associazioni di categoria.

Tanto nella partecipazione alle diverse sessioni formative come alla collaborazione per la promozione dell’evento, istituzioni come ADELMA, AELMA, AFELIN, ASCEN, ASPEL QUIMELTIA e l’associazione promotrice dell’evento ASFEL hanno avuto un ruolo fondamentale nel successo raggiunto dalla fiera.

Si sottolinea inoltre la partecipazione per la prima volta del Instituto Español para el Comercio Exterior (ICEX), che ha organizzato due incontri per dare impulso all’internazionalizzazione delle imprese di settore.

PROSSIMO APPUNTAMENTO

Gli organizzatori hanno confermato che la 5° edizione della fiera Hygienalia+PULIRE si celebrerà di nuovo nel Pabellón de Cristal del quartiere fieristico Casa de Campo di Madrid i giorni 12, 13 e 14 novembre 2019.

Per ulteriori informazioni:

www.hygienalia-pulire.com

Fonte:Ufficio Stampa Afidamp